GM представил возрожденный внедорожник Hummer EV

Американская компания General Motors представила новый электрический внедорожник, для которого спустя 10 лет возродили название Hummer. На данный момент автомобиль уже доступен для заказа в США. Цены на машину стартуют от 79995 долларов. Желающим приобрести топовую версию новинки придется заплатить 110595 долларов, пишет портал Autonews.ru.

Внешне внедорожник мало чем отличается от пикапа Hummer EV, премьера которого состоялась в конце прошлого года. Новинка получила закрытую заднюю часть кузова, однако третий ряда сидений вместо грузовой платформы устанавливать не стали. При желании внедорожник можно превратить в кабриолет, сняв панели крыши.

Hummer EV оснащается агрессивными бамперами, прямоугольными колесными арками и вертикальным лобовым стеклом. Кроме этого, электрокар укомплектован тонкими светодиодными фарами, буксировочными проушинами и необычной радиаторной решеткой с шестью секциями в духе оригинальных Hummer второго и третьего поколения (H2 и H3). Также машину можно оборудовать стальной защитой днища и внедорожными покрышками диаметром 35-дюймов. В салоне новинки установили цифровую приборную панель, рулевое колесо с тремя спицами и 13,4- сенсорный дисплей мультимедийной системы.

GMC Hummer построен на новой платформе Ultium (изначально так называли только тяговую батарею, которая была разработана совместно с компанией LG Chem). У «Хаммера» имеются специальные внедорожные камеры UltraVision, которые устанавливаются под днищем автомобиля. Устройства анализируют рельеф и проецирует его изображение на дисплей, что помогает водителю справляться с бездорожьем.

Также электромобиль получил адаптивную пневмоподвеску. У одноименного пикапа новинка позаимствовала «режим краба» – эта функция позволит машине двигаться по диагонали. Для этого все четыре колеса внедорожника теперь могут поворачиваться в одну сторону. Также GMC Hummer оснастили фирменной системой полуавтоматического управления Super Cruise. Электроника может полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормозную систему во время езды по шоссе.

Изначально внедорожник поступит в продажу только в версии Edition One. Такой «Хаммер» оснащается тремя электромоторами (один спереди и два сзади). Суммарная мощность установки – 830 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 3,5 секунды. Запас хода у новинки составляет 483 км.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: GMC