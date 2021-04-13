Российский завод Haval в 2021 году планирует удвоить объемы производства

Компания Haval в 2021 году планирует удвоить объемы производства автомобилей на своем заводе в Тульской области. Об этом заявил президент Haval в России Чжан Цзюньсюе. Между тем, в начале апреля на площадке завода автомобильных двигателей компании Haval в индустриальном парке «Узловая» начались основные строительные работы, сообщает пресс-служба правительства Тульской области. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей. Планируемая производственная мощность нового завода по производству двигателей составит 80 тыс. единиц в год. Проект будет построен в два этапа, первым из которых станет цех сборки двигателей площадью более 3000 кв.м. Завод будет осуществлять сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Ранее на предприятии также начался выпуск нового компактного кроссовера Haval Jolion, который поступит в продажу в конце весны 2021 года. В целом в ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, помимо Haval Jolion, в 2021 году в нашей стране появится внедорожник H6 третьего поколения. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval реализовали 2833 автомобиля, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval не только стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, но и впервые вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 6558 кроссоверов и внедорожников марки (+62%).

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Фото: Haval