Обновленная LADA Vesta встанет на конвейер не ранее 2022 года

АВТОВАЗ ведет активную работу над рестайлингом автомобилей флагманского семейства LADA Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года, более точные сроки пока не определены. Об этом агентству «ТАСС» рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, не раскрыв других деталей. Ранее источник агентства сообщил, что завод «ЛАДА Ижевск» начал готовиться к производству обновленной LADA Vesta, но в текущем году серийный выпуск не начнется.

Напомним, предприятие «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам первого квартала 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 23871 машину, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», накануне АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая представлена в том числе в автомобилях семейства LADA Vesta, включая версию Sport. Так, на моделях семейства Vesta LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна опционально начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 856,9 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: АВТОВАЗ