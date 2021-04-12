Citroen представил новый фастбэк C5 X

Компания Citroen представила новую флагманскую модель – среднеразмерный фастбэк C5 X. Габаритные размеры новинки соответствуют полноценному представителю сегмента D и составляют 4805 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1485 мм в высоту. Колесная база равна 2785 мм, сообщает пресс-служба французской марки.

Уже в базовой комплектации C5 X оснащается новыми фирменными V-образными фарами и фонарями Citroen, выполненными по светодиодной технологии. Также на C5 X дебютирует новая активная подвеска Citroen Advanced Comfort. В оснащение новинки входят расширенный проекционный дисплей, ряд электронных ассистентов, снижающих нагрузку на водителя (например, система помощи при движении по шоссе), а также новая информационно-развлекательная система с центральным 12" сенсорным экраном высокого разрешения, функцией распознавания голоса и широкими возможностями персонализации на основе виджетов – в точности как на планшете. Новый Citroen C5 X доступен как с бензиновым двигателем, так и с подключаемой гибридной силовой установкой.

Напомним, в феврале компания Citroen представила обновленный кроссовер C3 Aircross, который поступит в продажу на европейском рынке в июне 2021 года. От предшественника обновленный Citroen C3 Aircross отличается полностью измененной передней частью кузова с элементами концепт-кара CXperience, представленного в 2016 году. Среди основных новшеств – бампер, радиаторная решетка и хромированные шевроны, расширяющиеся в сторону фар. В салоне появилась модернизированная центральная консоль, где установлен новый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, диагональ которого выросла с 7 до 9 дюймов. В качестве опций доступны беспроводная зарядная станция для смартфонов, проекционный дисплей, парковочный ассистент, система распознавания дорожных знаков, камера заднего вида и автоматическое управление светом.

Линейка двигателей изменениям не подверглась. Как и прежде, Citroen C3 Aircross доступен с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 110 и 130 л.с., а также с 1,6-литровыми дизелями, выдающими 110 и 120 л.с. Менее мощные двигатели действуют с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а более производительные – с «автоматом» такого же диапазона. Кроссовер доступен c фирменной функцией контроля тяги Grip Control, адаптирующей настройки ABS и системы стабилизации для движения по разным видам покрытия.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Citroen