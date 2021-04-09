Haval привез в Россию два новых внедорожника

Компания Haval готовится к выводу на российский рынок двух новых внедорожников Big Dog и Wey Tank, которые были представлены на прошедшей недавно дилерской конференции в Сочи. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, обе модели планируются к производству на тульском заводе Haval ориентировочно в 2023 году. Официально же в российском представительстве Haval продуктовые планы традиционно не комментируют.

Рамный внедорожник Wey Tank 300 построен на платформе GW P01, которая досталась и новому Haval H9. Модель по своим размерам соответствует отечественному УАЗ «Патриот»: длина, ширина и высота составляют 4760, 1930 и 1927 мм соответственно, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет равен 224 мм. Под капотом Wey Tank 300 установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 227 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» ZF и системой полного привода part-time. Как и полагается рамному внедорожнику, Tank 300 имеет понижающую передачу, а также блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов. Цена в Китае составляет 175,8-220 тысяч юаней. Это соответствует диапазону 2,07-2,59 млн рублей.

Haval Big Dog похож на Tank ретро-стилистикой дизайна, но меньше по размерам – 4620 x 1890 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм. Моторная гамма модели включает двигатель 1.5T (169 л.с.) в паре с «роботом» 7DCT, а также 2,0-литровый агрегат на 211 л.с. Автомобиль имеет полный привод и принудительную блокировку заднего дифференциала. Стоит машина 117,9-155,9 тысячи юаней, что эквивалентно 1,39-1,84 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Ранее на предприятии также начался выпуск нового компактного кроссовера Haval Jolion, который поступит в продажу в конце весны 2021 года. В целом в ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, помимо Haval Jolion, в 2021 году в нашей стране появится внедорожник H6 третьего поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval реализовали 2833 автомобиля, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval не только стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, но и впервые вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 6558 кроссоверов и внедорожников марки (+62%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «Китайские автомобили»