Nissan готовит новый электрический кроссовер

Компания Nissan планирует выпустить новый компактный электрический кроссовер. Об этом изданию Auto Express сообщил генеральный менеджер Nissan Europe по производственному планированию Николас Бозек, по словам которого новый электромобиль будет близок по габаритам к Juke и получит электрическую силовую установку и полный привод e-4orce. новый Новинка будет построена на укороченной платформе CMF-EV, использованной в электрическом кроссовере Nissan Ariya. С этой же моделью новый кроссовер должны унифицировать по другим агрегатам. Сроки появления компактного электрокроссовера Nissan не называются, пишет газета «Известия».

«В настоящий момент Nissan не поставляет свои электромобили в Россию. Мы видим интерес, который проявляется на российском автомобильном рынке к новейшим технологиям вообще и к электромобилям в частности. В июле прошлого года состоялась мировая премьера абсолютно нового полностью электрического купе-кроссовера Nissan Ariya, продажи которого мы планируем и в России. Но дата представления этой модели на нашем рынке пока не определена. Новый автомобиль является носителем всех самых современных технологий, именно поэтому он, по нашему мнению, сможет стать привлекательным предложениям для прогрессивно настроенных покупателей». Рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

Подробнее о перспективах электромобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: autoexpress.co.uk