Новые штрафные санкции для автомобилистов могут ввести в России

Новые поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие штраф за резину не по сезону, могут ввести в России с 1 июня нынешнего года. Впрочем, соответствующее постановление правительства на сегодняшний день не подписано, поэтому неизвестно, вступит ли в силу новое требование к сезонной эксплуатации шин, пишет «Российская газета».

Напомним, в сентябре 2020 года МВД разместило на портале правовых актов проект перечня неисправностей и условий, при которых водителю запрещалось эксплуатировать транспортное средство. В частности, запрещалось зимой передвигаться на летних шинах, а летом на шипованной резине, предназначенной для зимнего времени года. При этом допускалась корректировка по срокам эксплуатации резины с учетом климатических условий в отдельном регионе. Сумма штрафа за нарушение данного правила предполагалась 500 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство отложило срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года. Согласно новым правилам, будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Новая редакция закона содержит в себе более 80 требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Так, автомобилисты не смогут пройти процедуру ТО, если в машинах подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубок. Руль должен быть плавным «во всем диапазоне угла поворота». Внимание при техосмотре будут также обращать на суммарный люфт в рулевом управлении. На местах должны быть все стекла, при этом допускаются небольшие трещины на лобовом стекле. Нельзя получить диагностическую карту и в том случае, если сиденья не оборудованы ремнями безопасности без дефектов. Невредимы должны быть фары и сигнальные огни. Шины и колеса также должны быть в полном порядке. К примеру, на одну ось автомобиля нельзя ставить разные шины. При этом покрышки должны соответствовать сезону.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

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