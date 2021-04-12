Рынок новых автобусов в марте упал более чем на четверть

По данным агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2021 года объем рынка новых автобусов в России составил 824 единицы, что на 26% ниже, чем в марте 2020-го.

Порядка 70% от этого количества пришлось на марку «ПАЗ». Еще примерно 17% рынка суммарно заняли «НЕФАЗ» и «ЛИАЗ». Автобусы «ПАЗ» за месяц разошлись тиражом в 558 экземпляров – на 11% меньше, чем год назад. Продукция «НЕФАЗ» приобретена в количестве 95 штук (-35%), а «ЛИАЗ» – 41 единицы (-71%).

В модельном рейтинге традиционно лидирует ПАЗ 3205 с результатом 296 автобусов. Следующие два места на пьедестале почета тоже занимают представители линейки «ПАЗ»: ПАЗ 3204 - на второй позиции с результатом 149 штук, ПАЗ 4234 - на третьей (110 шт.).

По итогам 1 квартала 2021 года динамика рынка в данном сегменте транспортных средств тоже отрицательная: в январе – марте в России было приобретено 2503 новых автобусов, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Фото: fotobus.msk.ru