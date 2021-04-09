Lexus в 1 квартале установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Lexus в марте реализовали 2491 автомобиль – на 11% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года продажи Lexus в нашей стране составили 5146 машин, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, отметка в 5 тыс. реализованных автомобилей за один квартал была пройдена впервые в истории Lexus в России.

Самой популярной моделью Lexus в январе-марте 2021-го остался премиальный кроссовер RX, который выбрали 2428 российских покупателей (+1%). Таким образом, эта модель установила новый рекорд продаж в нашей стране за первый квартал. Компактный кроссовер Lexus NX разошелся в количестве 1237 единиц, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Также в тройку наиболее популярных моделей Lexus в России вошел флагманский внедорожник LX с показателем 712 проданных автомобилей (+20%).

Фото: Lexus