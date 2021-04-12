Hyundai открыла новый официальный дилерский центр в Туле

В Туле открылся новый официальный дилер Hyundai «Автоимпорт», который стал для корейской марки крупнейшим автосалоном в регионе.

Как сообщает пресс-служба ГК «Автоимпорт», общая площадь дилерского центра составляет более 3000 кв.м, он выполнен в соответствии с новейшей концепцией бренда Hyundai. В шоу-руме представлен весь модельный ряд Hyundai, в сервисном центре установлено новейшее оборудование, рекомендованное брендом Hyundai для технического и гарантийного обслуживания машин этой марки, включая кузовной ремонт. В новом дилерском центре также предоставляются услуги в области продажи автомобилей с пробегом, автокредитования и страхования, лизинга и trade-in.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Hyundai реализовали 40112 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,4%, согласно данным АЕБ.

Напомним, в феврале 2021 года в продажу поступил обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe, а в марте новинка получила новую специальную версию – Calligraphy. Кроме того, в апреле на российском рынке ожидается Tucson четвертого поколения, в июне – Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре – минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

В каких еще городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: ГК «Автоимпорт»