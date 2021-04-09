Skoda выпустила 750-тысячный автомобиль в России

Компания Skoda Auto выпустила 750-тысячный автомобиль в России с момента запуска полномасштабного производства в октябре 2009 года. Юбилейной моделью стал кроссовер Skoda Kodiaq, который сошел с конвейера завода в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба чешской марки.

Напомним, в 2019 году на предприятии Volkswagen Group в Калуге было запущено локальное производство второго поколения Skoda Octavia. В настоящее время на этом заводе выпускается одна модель Skoda – лифтбек Rapid, новое поколение которого было представлено в мае прошлого года. В 2012 году партнерский завод «Группы ГАЗ» начал производство автомобилей на заказ. Сегодня на его мощностях производятся кроссоверы Skoda Karoq и Kodiaq, а также четвертое поколение Octavia.

Стоит также отметить, что в рамках концерна Volkswagen Group компания Skoda Auto взяла на себя ответственность за развитие на территории России, в странах СНГ и Северной Африки, используя накопленный опыт ведения бизнес-процессов на растущих рынках, особенно в Индии.

Напомним, ранее компания Skoda опубликовала дизайнерские эскизы обновленного кроссовера Kodiaq, мировая премьера которого состоится 13 апреля. Модель получит обновленный дизайн и ряд технических доработок. На российском рынке рестайлинговый Skoda Kodiaq ожидается в третьем квартале нынешнего года.

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Фото: Skoda