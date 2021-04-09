KIA представила семиместную версию кроссовера Sonet

Компания KIA представила семиместную версию компактного кроссовера KIA Sonet, которая была разработана специально для рынка Индонезии. Стоимость новинки пока не объявлена, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, оригинальный пятиместный KIA Sonet был создан для Индии, где на автомобили длиной менее 4 м действует существенно пониженный транспортный налог. В Индонезии подобных законов нет, поэтому там появилась модификация модели с тремя рядами сидений.

Длина новой версии KIA Sonet составила 4120 мм, что на 125 мм больше индийского варианта. При этом размер колесной базы не изменился – 2500 мм. Внешне новинка отличается от оригинального кроссовера лишь увеличенным задним свесом, благодаря чему стало возможно появление двух маленьких сидений на третьем ряду.

Под капотом семиместного KIA Sonet установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель, развивающим 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента. Мотор может работать в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором. Привод – исключительно на передние колеса.

Что касается интерьера Sonet, центральное место занимают высокотехнологичный цифровой дисплей и приборная панель, объединенные в единый элемент. Впервые в субкомпактном сегменте потребителям предлагается инфотеймент система – с сенсорным экраном диагональю10,25-дюймов и навигационной системой с технологией UVO Connected. Вентиляционные отверстия в приборной панели имеют металлический узор с гравировкой в форме алмаза.

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Фото: KIA