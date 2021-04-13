КАМАЗ в марте увеличил производство на 22%, выпустив 4247 машинокомплектов. По итогам трех месяцев 2021 года с конвейера предприятия сошло 9796 грузовых автомобилей, что на 32% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце КАМАЗ увеличил продажи в России на 50,9% до 2836 грузовиков. По итогам трех месяцев 2021 года реализация «КАМАЗов» на российском рынке составила 7257 единиц техники (+24%).

Согласно бизнес-плану, в 2021 году КАМАЗ намерен произвести и реализовать 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

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Фото: КАМАЗ