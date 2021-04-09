Haval открыл новый дилерский центр в Коломне

Компания Haval открыла в Коломне новый дилерский центр Haval «КорсГрупп». Это не первый опыт холдинга «КорсГрупп» по взаимодействию с маркой Haval: в 2020 году эта компания получила дилерство марки в Туле, а с 2018 года успешно реализует автомобили Haval в Калуге, удерживая долю бренда в регионе на уровне 3,53%.

Как сообщает пресс-служба ГК «КорсГрупп», шоу-рум нового автосалона рассчитан на 9 автомобилей и составляет 540 кв.м. Сервисная зона занимает 380 кв.м. Здание нового дилерского центра Haval расположено на единой локации «КорсГрупп» в Коломне рядом с брендами Mitsubishi, Hyundai, Renault, Nissan , Volkswagen, KIA и LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval реализовали 2833 автомобиля, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval не только стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, но и впервые вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 6558 кроссоверов и внедорожников марки (+62%).

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Ранее на предприятии также начался выпуск нового компактного кроссовера Haval Jolion, который поступит в продажу в конце весны 2021 года. В целом в ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, помимо Haval Jolion, в 2021 году в нашей стране появится внедорожник H6 третьего поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval