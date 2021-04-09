Geely представит в России новую модель с «мягким гибридом»

Компания Geely готовится в 2021 году представить на российском рынке первый доступный автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии «мягкого гибрида». Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, однако подробностей о новинке не раскрывается.

В настоящее время Geely концентрируется в России на сегменте SUV, представляя кроссоверы Geely Atlas, Coolray и Emgrand X7, а также купе-кроссовер Geely Tugella. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок хэтчбека GS.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Geely реализовали 2021 автомобиль, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году на российском рынке появится обновленный кроссовер Atlas Pro. Кроме того, компания Geely планирует привезти в нашу страну новый кроссовер KX11, но случится это не ранее 2022 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely