Рынок новых грузовых автомобилей в марте вырос на 45%

В марте нынешнего года рынок новых грузовых автомобилей в России показал значительный рост. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем составил почти 8 тыс. единиц, что на 45,1% больше, чем в марте 2020-го.

Первую строчку рейтинга здесь традиционно удерживает отечественная марка KAMAZ, на долю которой в последний месяц зимы пришлось 36% от всего объема. В количественном выражении это соответствует 2,8 тыс. единиц, что на 50,9% выше результата марта 2020-го. Вторую строчку сохраняет другой российский производитель – GAZ. Его объем рынка существенно меньше, чем у KAMAZ, однако он тоже показал высокий рост (+46% до 762 шт.).

Далее следует шведская Scania с показателем 623 купленных машины, продемонстрировавшая лучшую динамику в пятерке марок-лидеров (+92,3%). Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента российского рынка попали еще белорусский MAZ (518 шт.; +85,7%) и отечественный Ural (474 шт.; +43,6%).

По итогам трех месяцев 2021 года на рынке грузовиков тоже наблюдается положительная динамика. Так, объем рынка за это время составил 19,4 тыс. штук, что на 11,6% больше, чем в январе – марте минувшего года.

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Фото: КАМАЗ