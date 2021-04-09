Рынок автомобилей с пробегом в марте вырос на 10%

В марте 2021 года жители нашей страны купили 476 тыс. подержанных легковых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 10,4% выше результата годичной давности. Напомним, что в январе и феврале динамика была отрицательная (-0,3% и -1% соответственно).

По данным агентства, в первый весенний месяц лидером вторичного рынка осталась отечественная марка LADA. Так, в марте россияне приобрели 111,5 тыс. таких автомобилей с пробегом – на 9,8% больше, чем год назад. Второе по популярности место сохраняет Toyota (53,8 тыс. шт.; +7,8%), которая вдвое уступает лидеру. На третьей позиции располагается другой японский бренд – Nissan (26,9 тыс. шт.; +6,6%). Далее следуют корейские Hyundai (26,6 тыс. шт.; +13,5) и KIA (25,9 тыс. шт.; +12,9%).

По итогам 1 квартала нынешнего года вторичный рынок тоже находится «в плюсе». За это время россияне стали обладателями 1 млн 244,8 тыс. легковых машин с пробегом, что на 3,3% больше, чем в январе – марте 2020 года. Подробности – здесь.

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Фото: АВТОСТАТ