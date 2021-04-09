Hyundai представила семиместную версию Creta

Компания Hyundai представила семиместную версию кроссовера Creta второго поколения. Новинка разработана специально для индийского рынка, где называется Alcazar. Такое название автомобиль получил в честь средневековых дворцов Испании и Португалии, которые были построены в эпоху правления арабов.

Как пишет портал «Авто Mail.ru» , в зависимости от модификации в салоне будет достаточно места для шести или семи человек. Колесная база автомобиля на 150 мм больше, чем у стандартного кроссовера Hyundai Creta, и составляет 2760 мм. От пятиместной «Креты» автомобиль отличается и элементами дизайна – в первую очередь бамперами и решеткой радиатора.

В Индии семиместный Hyundai Alcazar получит два типа моторов. Это 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» на 159 л.с. и 192 Нм (в компании обещают, что разгон до 100 км/ч займет меньше 10 секунд), а также дизельный 1,5-литровый двигатель на 115 л.с. и 250 Нм. Оба будут предлагаться с 6-ступенчатой механикой и «автоматом».

В список доступного оборудования Hyundai Alcazar войдут виртуальная приборная панель, мультимедиа с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, шесть подушек безопасности, панорамная крыша и салонное зеркало с автоматическим затемнениям.

В России на данный момент продается кроссовер Hyundai Creta первого поколения. Модель второй генерации появится в России в июне нынешнего года. Ожидается, что дизайн автомобиля будет очень сильно отличаться от новой Creta для других рынков, которая была представлена ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Hyundai Creta остается самой продаваемой моделью SUV на российском рынке. По итогам первого квартала 2021 года реализация Hyundai Creta в нашей стране составила 19323 автомобиля, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели Hyundai и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто»

Фото: Hyundai