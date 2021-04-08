Продажи отечественных автомобилей растут, а иномарок – падают

В 1 квартале 2021 года реализация новых автомобилей отечественных брендов росла, а иномарок – падала. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев статистику АЕБ.

Так, с января по март нынешнего года в России было реализовано 99,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих машин отечественных марок. Это на 1,4% больше, чем за тот же период 2020 года. Как отмечают эксперты агентства, на их долю пришлось 25,7% российского рынка. При этом год назад данный показатель был меньше – 24,6%.

В свою очередь, продажи новых иномарок (легковых и LCV) за 1 квартал составили 287,9 тыс. единиц, показав падение на 4,2%. Как следствие, их доля за год сократилась с 75,4% до 74,3%.

Напомним, что весь российский рынок в январе – марте 2021 года, по данным АЕБ, показал снижение на 2,8% до 387,3 тыс. единиц.

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Фото: АВТОСТАТ