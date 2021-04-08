«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»: прием заявок продолжается!

27 мая аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто в режиме «онлайн» подведут итоги 7-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021». Пока же мы рады сообщить, что прием заявок на участие в данном мероприятии продлен до 15 апреля включительно.

Напомним, что к участию в профессиональном рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА» приглашаются абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (3,2 тысячи). Как и годом ранее, организаторы проекта выбирают лучших дилеров страны, а также дилерские холдинги.

Как отмечает Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ» и куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА», уникальность премии состоит в том, что оцениваются различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). «Далее на основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний», - отмечает г-жа Малыгина.

Более подробную информацию о премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021» вы можете получить по ссылке. Здесь же можно скачать анкету для участия в этом рейтинге. Заполненную анкету необходимо отправить по адресу: bestdealer@autostat.ru (в срок до 15 апреля 2021 года включительно).

Таким образом, у вас есть еще 7 дней, чтобы направить заявку на участие и побороться за звание лучшего автодилера России!