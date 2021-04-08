Автомобильные штрафы на ж/д переездах вырастут в 5 раз

И никаких скидок! На нарушителей правил железнодорожного переезда не будет распространяться 50%-ная скидка, которая гарантирована штрафникам при своевременной оплате наложенного на них наказания. А сам штраф решено повысить сразу в 5 раз - с 1000 до 5000 рублей.

ГосДума несколько лет откладывала это решение: законопроект по ужесточению административного наказания для нарушителей правил проезда через железнодорожные пути был выдвинут еще в марте 2016 года. В пояснительной записке к документу еще тогда приводились цифры: ежегодно на железнодорожных переездах регистрируется до 300 столкновений автотранспортной техники с железнодорожным подвижным составом, которые приводят к невосполнимым человеческим потерям, травмированию людей и существенному экономическому ущербу. Наконец ГосДума приняла жесткое решение: вчера законопроект N416294-7 принят депутатами в третьем чтении и передан в Совет Федерации. С момента подписания Президентом РФ он сразу вступит в силу.

Помимо повышения штрафа в 5 раз в административный кодекс добавлены условия, при которых наказание будет распространяться и на нарушения на нерегулируемых переездах. На регулируемых - ориентиры понятны: есть светофорные объекты и есть шлагбаум. А там, где их нет, инспекторы ГИБДД теперь могут ориентироваться на правила, в которых фигурирует фраза: «если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина)...».

Также вчера ГосДума приняла еще одну поправку - статья 11.33 административного Кодекса теперь дополнена запретом на высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей, не достигших совершеннолетнего возраста, которые не оплатили проезд. Сделавшего это водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, должностных лиц, которые это допустили (вероятно, контролеров) - от 20 до 30 тысяч рублей.

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Фото: admkueda.ru