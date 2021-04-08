Hyundai запускает в России онлайн-магазин для автомобилей с пробегом

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила, что с 7 апреля запускает на российском авторынке новый digital-сервис UKA - по сути, это настоящий онлайн-магазин. Потому что мобильное приложение позволяет не только просмотреть всю галерею предлагаемых к продаже автомобилей Hyundai и Genesis, познакомиться с историей их эксплуатации и заездами на ТО, увидеть результаты диагностики (по 100 пунктам!), а также перевести платеж - без каких-то торгов, только по фиксированной стоимости. В дальнейшем остается только выбрать время, чтобы приехать в дилерский центр и забрать свой автомобиль.

При этом компания обещает, что, если при личной встрече с автомобилем у клиента обнаружатся какие-то сомнения - перечисленные денежные средства ему вернут. Покупка будет совершаться на условиях безопасной сделки: денежные средства на банковской карте клиента просто замораживаются, а сумма будет списана лишь в момент передачи автомобиля в дилерском центре. Клиент в любой момент сможет отказаться от покупки, и денежные средства вернутся на его карту.

В каталоге будут представлены только проверенные автомобили, которые прошли предпродажную подготовку. Магазин будет формироваться за счет разных источников. В него будут попадать автомобили, которые участвовали в тест-драйвах или входили в состав корпоративных парков, а также те, что вернулись дилерам после участия в программе онлайн-подписки Hyundai Mobility. Таким образом, можно предположить, что в магазин будут попадать автомобили разного возраста и пробега. Достаточно вспомнить, что, например, подписной автомобиль Hyundai, согласно договору, имеет ограничения по месячному пробегу. И значит, по истечении года эксплуатации, такое годовалое авто уже может попасть в этот онлайн-магазин с пробегом до 30 тысяч километров.