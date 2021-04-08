Продажи китайских автомобилей в марте выросли на 87%

В России продолжают расти продажи китайских автомобилей. Так, в январе они выросли на 52%, в феврале – на 93%, а в марте – на 87%, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ». При этом в первый весенний месяц в нашей стране было реализовано 8180 новых автомобилей китайских марок (по данным АЕБ).

С учетом того, что весь российский рынок в марте показал падение (-6%), доля «китайцев» на нем, по подсчетам экспертов агентства, увеличилась почти вдвое: с 2,8% (в марте 2020-го) до 5,5% (сейчас).

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам марта стал Haval, который даже сумел войти в ТОП-10 марок в целом по рынку. Его продукция разошлась тиражом в 2833 единицы – на 77% больше, чем год назад. На втором месте находится Chery, реализация автомобилей которого выросла практически в 3 раза до 2398 экземпляров. Замыкает первую тройку Geely с результатом 1732 проданных автомобиля (+85%).

Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (485 шт.; -15%), Cheryexeed (309 шт.), FAW (240 шт.; +60%), Lifan (76 шт.; -50%), GAC (68 шт.), Brilliance (22 шт.; +47%), Foton (11 шт.; +38%), Zotye (6 шт.; -70%).

Если рассматривать итоги 1 квартала в целом, то за этот период в нашей стране было реализовано почти 19 тысяч новых машин, представляющих КНР. И это на 79% выше показателя января – марта 2020 года.

Найти автомобили китайских (и не только) брендов – можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Chery