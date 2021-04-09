Hyundai в марте снизила продажи в России на 3%

Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 15332 автомобиля – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 40112 машин (-3%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,4%, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в марте остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6946 проданных машин (+2%). На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 40% и составила 5945 автомобилей. Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе в прошлом месяце нашел 986 покупателей (-23%). Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 619 реализованных машин (-13%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai седан Hyundai Elantra седьмого поколения, продажи которого составили 319 автомобилей (+22%). Добавим также, что новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade в марте разошелся тиражом в 275 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в продажу поступил обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe, а в марте новинка получила новую специальную версию – Calligraphy. Кроме того, в апреле на российском рынке ожидается Tucson четвертого поколения, в июне – Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре – минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Найти эти автомобили можно будет в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Hyundai