Skoda запустила в России подписку на автомобили | АВТОСТАТ

Skoda запустила в России подписку на автомобили

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ŠKODA AUTO Россия запускает сервис Автомобиль по подписке ŠKODA SMART DRIVE (2)

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания Skoda Auto Россия совместно с BelkaCar запустила сервис Skoda Smart Drive, который предлагает долгосрочную подписку на модели марки с фиксированной ежемесячной платой. Первыми моделями по подписке станут полноприводные кроссоверы Karoq и Kodiaq в комплектации Ambition с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.). Цены на аренду этих моделей по подписке Skoda Smart Drive на 12 месяцев составят 45,5 тыс. рублей и 65 тыс. рублей в месяц соответственно, сообщает пресс-служба чешский марки.

В ежемесячный платеж Skoda Smart Drive входит широкий спектр услуг – вместе с совершенно новым автомобилем, который уже поставлен на учет в ГИБДД и застрахован по ОСАГО и КАСКО без франшизы, в подписку также войдет транспортный налог, комплект зимней резины и ее замена, ТО, доставка автомобиля до клиента, а также помощь на дорогах.

Клиенты сервиса смогут получить выбранную модель в Москве и пользоваться ею на протяжении одного года на всей территории РФ. Впоследствии планируется введение более краткосрочных тарифов и расширение модельного ряда.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Skoda реализовали 22802 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Skoda на российском рынке в отчетный период стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 9540 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи снизились на 9% и составили 5216 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки компактный кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 4389 российских покупателей (рост в 2,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новая Skoda Octavia, которая ранее предлагалась с мотором 1.4 TSI/150 л.с., с апреля стала доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с. В третьем квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Какие модели других брендов можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: подписка на автоskoda

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