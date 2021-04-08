Mitsubishi назвала самые продаваемые модели в России за 1 квартал

Российские дилеры Mitsubishi в марте реализовали 2230 автомобилей – на 50% меньше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года в России продано 5132 автомобиля Mitsubishi, что на 45% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в первом квартале составили 3466 машин (-36%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 734 реализованных автомобиля (-27%). Третье место в рейтинге продаж занял рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 459 покупателей (-74%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России свыше 35 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (28153 машины). Главными задачами на 2021 год компания считает улучшение качества обслуживания клиентов, продолжение процесса переоформления дилерской сети, а также запуск обновленных моделей – Eclipse Cross и Pajero Sport. Так, в апреле 2021 года у российских дилеров появится усовершенствованный Eclipse Cross, а в мае в продажу поступит обновленный внедорожник Pajero Sport. Кроме того, в феврале компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander четвертого поколения, который доберется до России не ранее 2022 года.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Mitsubishi