Эксперты рассказали о перспективах электромобилей в России

Несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каковы перспективы рынка «зеленых машин» в России и какие препятствия для его развития существуют на сегодняшний день.

Как говорит управляющий, член совета директоров «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский, говорить о бурном росте продаж электромобилей в России можно только, если смотреть на красивые проценты. В штуках продажи этого вида автотранспорта остаются на уровне статистической погрешности. Причина банальна: до тех пор, пока не будет нормальной инфраструктуры для использования (зарядки) электромобилей, никакие меры поддержки, никакая пропаганда не помогут.

По прогнозам генерального директора АО АВТОDOM Андрея Ольховского, в течение 5 лет, если не произойдет никаких значительных изменений в экономике страны, объем реализации электромобилей будет порядка 5% от общих продаж автомобилей в России. Если ориентироваться на текущий объем рынка, при емкости в 1,6 млн машин объем продаж электрокаров составит около 80 тыс. единиц. В целом премиальный сегмент электромобилей будет расти быстрее, чем массовый, так как стоимость электрокаров пока еще выше, чем стоимость классических авто.

«Сейчас рынок электромобилей в России составляет 0,1% от общего количества, к 2030 мы ожидаем 1,5-2%, что все равно достаточно скромный результат. В России принят ряд мер по стимулированию спроса на электромобили, но мы считаем, что они недостаточны для поступательного развития этого рынка. При увеличении мер поддержки со стороны государства доля электромобилей и в России может увеличиться до 15% к 2030 году», – полагает директор по продажам «Порше Руссланд» Кирилл Иванов.

В качестве основных мер он называет продление нулевой таможенной пошлины и после 2021 года – желательно на 5-10 лет для предсказуемого будущего, а также увеличение инвестиций в развитие сети быстрых зарядных станций, в том числе на придомовых территориях. Обнуление транспортного налога и бесплатные парковки, безусловно, правильная мера, но без зарядной инфраструктуры они не могут дать необходимого импульса для популяризации электромобильности. А вот субсидии со стороны государства на покупку электромобилей – очень действенная мера, используемая в других странах.

Подробнее о перспективах электромобилей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».