Cadillac в 1 квартале установил рекорд продаж в России

Российские дилеры Cadillac в марте реализовали 302 автомобиля – это на 67% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 609 внедорожников Cadillac, что на 73% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Как сообщает пресс-служба GM Россия, рекордные продажи Cadillac как в марте, так и за первый квартал в целом, позволили российскому рынку стать наиболее результативным в регионе General Motors International, и показать наилучшую динамику в сегменте за отчетный период.

Лидером продаж по-прежнему является среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5. Успешно дебютировал и «младший» компактный кроссовер Cadllac XT4, по результатам марта ставший наиболее активно продаваемой моделью через сервис онлайн бронирования: более 20% автомобилей XT4 в прошлом месяце были проданы онлайн.

Вслед за полностью обновленной линейкой кроссоверов на российский рынок выйдет новое поколение флагманского внедорожника Cadillac Escalade, даты старта продаж которого будут объявлены в ближайшее время.

Полный список дилеров Cadillac (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Cadillac