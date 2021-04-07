«ГАЗель NN» выйдет на российский рынок в 2021 году

«Группа ГАЗ» в 2021 году представит на российском рынке ряд новых моделей. Прежде всего, это полноценная линейка автомобилей «ГАЗель NN», а также бескапотный среднетоннажный грузовик «Валдай Next», который уже поступил в продажу в феврале нынешнего года.

Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал Олег Марков, гендиректор ГК «Современные транспортные технологии», являющейся генеральным дистрибьютором «Группы ГАЗ». При этом он отметил, что задача компании – наращивать рыночную долю как в сегменте LCV, так и в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей. По прогнозу Олега Маркова, в 2021 году российский рынок LCV покажет рост не более чем на 5%.

Напомним, легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN» был представлен в сентябре 2019 года. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: ГАЗ