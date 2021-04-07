Обновленный Mercedes-Benz CLS доберется до России в июле

Компания Mercedes-Benz представила четырехдверное купе CLS с обновленным дизайном. Мировая премьера модернизированного CLS состоится в апреле, а у российских дилеров новинка появится в июле нынешнего года, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Обновленный Mercedes-Benz CLS начального уровня с применяемым на серийной основе экстерьером Avantgarde отличается новым бампером с эффектными воздухозаборниками, парой боковых ламелей слева и справа и передним спойлером (сплиттером) в цвете «серебристый хром». Задний бампер имеет вставку в виде диффузора черного цвета и украшен молдингом цвета «серебристый хром». 19-дюймовые легкосплавные диски доступны в двух новых дизайнах на выбор: многоспицевом и «5 двойных спиц».

При комплектации CLS в версии AMG Line устанавливаются компоненты стайлинга AMG. Среди них – характерный для AMG передний бампер с элементом A-Wing черного цвета, передний спойлер (сплиттер) в цвете «серебристый хром», спортивные воздухозаборники с вертикальными ламелями и глянцевыми черными дефлекторами аэродинамичной формы. К другим особенностями относятся облицовка порогов AMG и спойлер AMG в виде накладки на крышке багажника. В сочетании с экстерьером AMG Line для 20-дюймовых легкосплавных дисков AMG в многоспицевом дизайне, с полировкой и в двухцветном исполнении становятся доступными на выбор два цвета: «серый тремолит» и «глянцевый черный».

Все модели с экстерьером Avantgarde или AMG Line получают новую облицовку решетки радиатора, которую отличают орнамент Mercedes-Benz (трехмерный звездчатый орнамент с глянцевыми хромированными поверхностями), глянцевая черная ламель с хромированной вставкой и интегрированная звезда Mercedes. В качестве нового варианта окраски кузова для CLS предлагается цвет «спектральный синий металлик».

Что касается интерьера, на выбор предлагаются два новых варианта декоративной отделки салона, ставшие доступными и для центральной консоли. Это «пористый коричневый орех» и «глянцевое серое дерево». Линейку вариантов кожаной обивки пополнили две новые цветовые комбинации: «серый «Нева»/серая магма» и «коричневый «Сиена»/черный».

В рамках своего обновления автомобиль CLS оснащается отделанным кожей наппа многофункциональным рулевым колесом в новом дизайне. Его спицы выполнены глянцевыми черными с рамкой цвета «серебристый хром», подрулевые переключатели передач также выдержаны в цвете «серебристый хром». При заказе пакета вспомогательных систем (опция) поддержку водителю будут активная система поддержания безопасной дистанции Distronic и активная система помощи в рулевом управлении. Для этого в рулевом колесе применяется емкостная технология для распознавания рук водителя. В ободе рулевого колеса спрятана двузонная подложка с датчиками. Датчики на передней и задней сторонах обода регистрируют присутствие рук на рулевом колесе. Теперь водителю больше не нужно поворачивать рулевое колесо, чтобы просигнализировать вспомогательным системам о том, что автомобиль под его контролем.

Линейку моделей Mercedes-Benz CLS пополнил дизельный вариант новейшего поколения с интегрированным стартер-генератором. Выпущенная строго ограниченным тиражом спецверсия Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ (расход топлива в смешанном цикле: 9,0-8,7 л/100 км) становится спортивно-эксклюзивным флагманом этой линейки.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mercedes-Benz