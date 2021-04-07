Haval в марте впервые вошел в ТОП-10 лидеров российского авторынка

Российские дилеры Haval в марте реализовали 2833 автомобиля, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval не только стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, но и впервые вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 6558 кроссоверов и внедорожников марки (+62%).

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в марте остается кроссовер Haval F7, чья реализация выросла в 2,2 раза и составила 1419 машин. На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 980 владельцев (рост в 2,9 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval начали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 2021 модельного года. Изменения коснулись автомобиля с бензиновым силовым агрегатом.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, в 2021 году появятся компактный кроссовер First Love, который в России получит название Jolion, а также внедорожник H6 третьего поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval