KIA K5 в марте установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в марте реализовали 20057 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 51624 автомобиля KIA, что соответствует прошлогоднему уровню. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,3% против 13,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается Rio – в марте было реализовано 8102 седана и кросс-хэтчбека этой модели (-2%), сообщает пресс-служба корейской марки. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрали 3432 покупателя (+35%). Замыкает тройку лидеров седан бизнес-класса KIA K5, чьи продажи составили 2708 автомобилей. Как отмечается, это рекордный результат для бренда KIA в сегменте седанов бизнес-класса за все время работы в России.

Далее следует компактный кроссовер KIA Seltos, который разошелся в количестве 1561 экземпляр (+26%). Замыкает пятерку российских бестселлеров KIA седан Cerato с показателем 1182 реализованных машины (+36%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии KIA Sportage Black Edition. Кроме того, в марте на российском рынке появились обновленные субкомпактный хэтчбек Picanto и фастбек Stinger, а в апреле в продажу поступит минивэн Carnival четвертого поколения.

Какие еще модели KIA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: KIA