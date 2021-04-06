ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам марта

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в марте стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6946 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял внедорожник LADA Niva с показателем 6016 проданных машин (+32%). Третий результат показал Toyota RAV4 – 5058 автомобилей, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 3855 экземпляров (+8%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России KIA Sportage, чьи продажи составили 3432 машины (+35%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам марта также вошли Skoda Karoq (2064 шт., +28%), Nissan Qashqai (2017 шт., -41%), Skoda Kodiaq (2003 шт., -17%), Mazda CX-5 (1867 шт., -28%) и Nissan X-Trail (1864 шт., -23%).

Стоит отметить, что по итогам трех месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 19323 реализованных машины (+3%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 13194 единицы (+23%) и Toyota RAV4, продажи которого составили 11248 автомобилей (-3%).

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Фото: Hyundai