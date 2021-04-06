ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам марта

Самой продаваемой моделью в России по итогам марта остается LADA Granta, чья реализация увеличилась на 9% и составила 12686 автомобилей. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8779 машин, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 8102 проданных автомобиля (-2%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6946 экземпляров (+2%). Спрос на семейство внедорожников LADA Niva вырос на 32% до 6016 автомобилей. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 40% до 5945 машин. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 5058 покупателей – на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5045 штук, что на 6% ниже показателя годичной давности. Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения составила 4471 единицу. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 3855 проданных машин (+8%).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ