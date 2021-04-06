Genesis выходит на китайский рынок

Бренд Genesis официально выходит на рынок Китая, специально для которого создана абсолютно новая бизнес-модель. Китайским покупателям предложены бизнес-седан Genesis G80 и первый кроссовер марки – Genesis GV80, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Genesis планирует последовательно увеличивать свое присутствие в Китае с помощью дифференцированной стратегии, основанной на прямых продажах, которые будут поддержаны работой с лидерами мнений и онлайн-продажами. Также Genesis гарантирует, что благодаря внедрению пилотной программы Genesis Partner каждый клиент, интересующийся брендом, получит наиболее полную поддержку от официального представителя бренда. Единую ценовую политику, независимую от канала продаж, обеспечит прозрачная ценовая модель в рамках политики Genesis One Price Promise. Такой уникальный опыт взаимодействия с брендом станет возможным благодаря цифровой экосистеме Genesis Digital Ecosystem.

«Выход Genesis на рынок Китая представляет собой новую, значимую и, возможно, наиболее важную главу в истории нашего бренда. Genesis сконцентрируется на развитии бренда на ранних этапах, и мы продолжим постепенно раскрывать новые подробности нашего плана по привлечению клиентов в Китае», – заявил генеральный директор Genesis Motor China Маркус Хенне.

Напомним, в России модельный ряд Genesis на сегодняшний день включает седаны G70, G80 и G90, а также кроссовер GV80. По итогам двух первых месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 227 автомобилей, что на 7% меньше по сравнению с прошлом годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года компания Genesis начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70.



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Фото: Genesis