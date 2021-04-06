Chery в марте увеличила продажи в России почти в 3 раза

Российские дилеры Chery в марте реализовали 2398 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам трех месяцев 2021 года продажи Chery в России увеличились в 3,7 раза и составили 6310 машин, сообщает пресс-служба китайской марки.

Бестселлером Chery на российском рынке в марте стал кроссовер Tiggo 7 Pro, который разошелся в количестве 1144 единиц. Второй результат по объему продаж показал компактный Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 715 покупателей. Стоит отметить, что 18 марта на российский рынок вышел новый семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro, и до конца месяца он нашел 277 владельцев. Новинка будет представлена в модельной линейке Chery одновременно с Tiggo 8, что призвано укрепить позиции бренда в сегменте SUV.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года компания «Чери Автомобили Рус» планирует увеличить реализацию в России в 2,5 раза до порядка 30 тыс. автомобилей. Этому будет способствовать расширение дилерской сети и вывод новых моделей. Так, в нынешнем году на российском рынке появятся компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x) и Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Также компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chery