«Ниве» – 44! Сколько таких автомобилей в России?

5 апреля отечественному внедорожнику ВАЗ-2121 «Нива» исполнилось 44 года. Именно в этот день 1977 года на Волжском автозаводе началось производство автомобиля повышенной проходимости. Напомним, что в 2005 – 2020 годах он носил имя LADA 4x4, а в начале нынешнего года ему вернули традиционное название, добавив слово Legend. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, сколько всего таких автомобилей в России.

По данным агентства, на 1 января 2021 года в нашей стране зарегистрировано 1 млн 175,2 тыс. внедорожников LADA Niva Legend. При этом 85% от этого количества представляет стандартную, 3-дверную версию (999,5 тыс. шт.). Соответственно оставшиеся 15% – это 5-дверные экземпляры (175,7 тыс. шт.). Также стоит отметить, что по общему числу машин вазовская «Нива» входит в тройку самых распространенных моделей в России (подробности – здесь).

Больше всего таких внедорожников насчитывается в Краснодарском крае – 50,4 тыс. единиц. Второе место среди регионов по объему парка LADA Niva Legend занимает Башкортостан (41,7 тыс. шт.), третье – Московская область (39,5 тыс. шт.). Кроме них, в пятерку лидеров попадают еще Ростовская область и Красноярский край, в которых числится соответственно 37,2 тыс. и 32,4 тыс. вазовских внедорожников.

Почти три четверти (74%) автомобилей LADA Niva Legend имеют возраст от 10 лет и старше – таковых зарегистрировано в количестве 865,6 тыс. экземпляров. Относительно новых машин (в возрасте до 3 лет включительно) насчитывается 85,6 тыс. штук, или 7% от общего объема. Таким образом, оставшиеся 19%, или 224 тыс. внедорожников, имеют возраст от 4 до 9 лет включительно.

Добавим, что в России насчитывается еще 648,2 тыс. внедорожников Chevrolet Niva, которые выпускались на совместном предприятии General Motors и АВТОВАЗа в 2002 – 2020 годах.

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Фото: lada.ru