Ford Transit в 1 квартале установил рекорд продаж в России

Российские дилеры Ford в марте реализовали 1409 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 24% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 3388 машин, что на 62% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд». Как отмечается, мартовский результат стал лучшим по объему реализации за первый весенний месяц, равно как и за первый квартал 2021-го Ford Transit установил рекорд продаж по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Как заявил президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, компания планирует увеличить реализацию Ford Transit в России вдвое, при этом на долю продаж автомобилей специальных версий приходится более 50% от общего объема.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

По словам руководителя отдела корпоративных продаж «Авилон Ford» Станислава Михно, рост доли Ford Transit в сегменте LCV говорит сам за себя: все больше клиентов обращают свое внимание на конкурентные преимущества модели – высокую остаточную стоимость, низкие расходы на проведение регламентированного технического обслуживания у официальных дилеров. При этом автомобили Ford Transit удобны в эксплуатации для коммерческих нужд, клиентам предлагается возможность кастомизации автомобилей под потребности бизнеса и широкая вариация модификаций и комплектаций в целом.

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Фото: «Соллерс Форд»