Suzuki в марте увеличила продажи в России на 18% | АВТОСТАТ

Suzuki в марте увеличила продажи в России на 18%

0

Suzuki в марте увеличила продажи в России на 18%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Российские дилеры Suzuki в марте реализовали 931 автомобиль – это на 18% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2004 машины, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в марте остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 560 экземпляров (+1%). Внедорожник Suzuki Jimny выбрал 241 покупатель, что в 6 раз выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 130 автомобилей (-33%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в нынешнем году не запланировано.

А какие новинки от других брендов можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок». 

Фото: Suzuki

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиsuzuki

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно