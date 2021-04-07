Suzuki в марте увеличила продажи в России на 18%

Российские дилеры Suzuki в марте реализовали 931 автомобиль – это на 18% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2004 машины, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в марте остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 560 экземпляров (+1%). Внедорожник Suzuki Jimny выбрал 241 покупатель, что в 6 раз выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 130 автомобилей (-33%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в нынешнем году не запланировано.

А какие новинки от других брендов можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Suzuki