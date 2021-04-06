Geely в марте увеличила продажи в России на 85% | АВТОСТАТ

Geely в марте увеличила продажи в России на 85%

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Geely в марте увеличила продажи в России на 85%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Geely в марте реализовали 1732 автомобиля, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 3490 машин китайской марки (+42%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в марте стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи составили 803 автомобиля. Второе место по популярности занял флагманский кроссовер Geely Atlas с показателем 715 реализованных машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely новый купе-кроссовер премиум-класса Tugella, который выбрал 81 покупатель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году на российском рынке появится обновленный кроссовер Atlas Pro. Кроме того, Компания Geely планирует привезти в нашу страну новый кроссовер KX11, но случится это не ранее 2022 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажикитайские автомобилиgeely

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