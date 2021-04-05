В России начались продажи обновленного седана Toyota Camry

Российские дилеры Toyota начали продажи обновленного бизнес-седана Toyota Camry, производство которого стартовало на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге в конце марта. Новинка доступна в восьми комплектациях по цене от 1 млн 846 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Обновленная Toyota Camry оснащается бензиновыми атмосферными двигателями серии Dynamic Force с увеличенной степенью сжатия, системой изменения фаз газораспределения VVT-iE и комбинированного впрыска топлива D-4S. Благодаря новой конструкции цилиндров моторы быстрее достигают рабочей температуры, что способствует топливной экономичности. Примененная ранее на этом поколении Toyota Camry передняя гидроопора двигателя минимизирует вибрации на холостых оборотах и обеспечивает устойчивость автомобиля при маневрировании.

Новый 2,0-литровый двигатель отличается увеличенным на 14 Нм крутящим моментом, который достиг 206 Нм, улучшенной на 1,5 секунды динамикой разгона и уменьшенным на 1,1 литра расходом топлива в смешанном цикле. Он работает в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift CVT, совмещающей преимущества вариатора и механической трансмиссии. Коробка передач снабжена механической первой и задней передачей, что обеспечивает интенсивный старт без потери крутящего момента и гарантирует ресурс агрегата.

Мощность нового двигателя объемом 2,5 литра выросла на 19 л. с. до 200 л. с., а крутящий момент увеличился на 12 Нм до 243 Нм. Время разгона до 100 км/ч уменьшилось на 1,2 секунды до 8,7 с, а расход топлива – на 1,2 литра и составляет всего 6,8 литра в смешанном цикле. Мотор комплектуется 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора, благодаря чему динамика набора скорости выросла, а передачи переключаются более плавно.

Топовые версии Toyota Camry по-прежнему доступны со статусным двигателем V6 объемом 3,5 литра, не имеющим аналогов в сегменте с точки зрения своего рабочего объема и мощности в 249 л.с.

Внешний вид автомобиля дополнен обновленным дизайном переднего бампера, нижней решетки радиатора и колесных дисков, а также двумя яркими цветами кузова: синим и красным с эффектом «металлик». Интерьер седана отличается расположением нового дисплея мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и центральных воздуховодов и декоративными вставками с новыми цветами и фактурой.

Обновленный бизнес-седан оснащен пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense с расширенным функционалом системы предотвращения столкновений (PCS) и динамического радарного круиз-контроля (iDRCC), а также функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA). Кроме того, Toyota Camry стала второй моделью на российском рынке, получившей функции Toyota Connected Services, которые позволяют использовать преимущества мобильного интернета и контролировать автомобиль с помощью смартфона.

Обновленная Toyota Camry предлагается в новой специальной серии Toyota Camry GR Sport с эксклюзивным дизайном и двумя вариантами двухцветной отделки: белым или красным кузовом с черной крышей и акцентами. Внешний вид автомобиля выделяется при помощи многочисленных черных деталей: боковых зеркал, планок и боковых окантовок решетки радиатора, заднего спойлера, корпусов зеркал, задней эмблемы на черном фоне, прозрачных корпусов задних фонарей, а также особых логотипов GR Sport на крышке багажника и ручек дверей, окрашенных в цвет кузова.

Автомобиль Toyota Camry GR Sport может быть оснащен двигателями объемом 2,5 и 3,5 литра, и это также влияет на его внешний вид: в версии с мотором меньшего объема его 18-дюймовые колесные диски будут двухцветными, а окантовка боковых стекол – хромированной. В версии с мотором 3,5 литра седан будет отличаться полностью черными колесными дисками, молдингами боковых дверей и окантовками стекол, выполненными в черном цвете, а также черными боковыми элементами задних фонарей. Рядом с рукояткой трансмиссии в интерьере добавляются кнопки выбора режимов движения Eco/Normal/Sport.

Салон Toyota Camry GR Sport имеет красную прострочку на руле, селекторе коробки передач и центральном подлокотнике, на передней панели, дверных картах, а также на передних и задних сиденьях, отделанных черной кожей со вставками красного цвета. Статус версии подчеркивает эксклюзивный дизайн декоративных вставок и логотип GR на кнопке запуска двигателя и обратной стороне ключа зажигания.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Toyota