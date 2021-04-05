Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Кемерово

Компания «ММС Рус» открыла в Кемерово новый дилерский центр Mitsubishi, чей внешний облик и интерьер выполнен в соответствии с обновленным глобальным дизайном Mitsubishi.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», на площади в 1000 кв.м расположены просторный шоу-рум, в котором представлен весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, ASX, Eclipse Cross, L200 и обновленный Pajero Sport. Дилерский центр также предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых и постгарантийных автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

Слесарный сервис с новейшим технологичным оборудованием, включающий 1 пост активной приемки, 1 пост электрика, 3 поста слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. Пропускная способность сервисного центра Mitsubishi – до 350 машин в месяц.

Новый дилерский центр Mitsubishi в Кемерово принадлежит ГК «Картель Авто», которая уже занимается продажами и обслуживанием автомобилей Mitsubishi в Новокузнецке. На сегодняшний день совокупно два дилерских центра ГК «Картель Авто» имеют долю в 1,2% в общих продажах Mitsubishi Motors в России и 20% по продажам в Сибирском федеральном округе (СФО).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России свыше 35 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (28153 машины). Главными задачами на 2021 год компания считает улучшение качества обслуживания клиентов, продолжение процесса переоформления дилерской сети, а также запуск обновленных моделей – Eclipse Cross и Pajero Sport. Так, в апреле 2021 года у российских дилеров появится усовершенствованный Eclipse Cross, а в мае в продажу поступит обновленный внедорожник Pajero Sport. Кроме того, в феврале компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander четвертого поколения, который доберется до России не ранее 2022 года.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Mitsubishi