Какие автомобили купили жители Казахстана зимой 2021 года: ТОП-5 марок и моделей

По итогам января – февраля 2021 года в Казахстане было куплено 14,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 46% превышает результат годичной давности. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане». Также ими был составлен рейтинг самых популярных марок и моделей местного рынка.

Наибольшие предпочтения зимой нынешнего года казахстанцы отдавали продукции Hyundai – за 2 месяца они приобрели 4550 машин корейского бренда, что в 2,2 раза больше, чем год назад. На втором месте располагается Chevrolet, объем рынка которого вырос почти в 40 раз (до 3980 шт.). Третью позицию занимает японская марка Toyota (1710 шт.; +16%), четвертую – российская LADA (1060 шт.; -44%). Замыкает ТОП-5 марок KIA, автомобили которой за отчетный период разошлись тиражом в 560 экземпляров, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Самой популярной моделью на рынке Казахстана в январе – феврале стал седан Chevrolet Cobalt, который выбрали 1900 местных жителей. Немного отстал от него седан Hyundai Accent (1860 шт.), сумевший опередить другого представителя Chevrolet – седан Nexia (1730 шт.). Кроме них, в пятерку лидеров попали и два кроссовера Hyundai – Tucson и Creta (990 и 830 шт. соответственно).

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Бизнес Кар