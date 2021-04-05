Renault начала экспорт нового Duster в страны СНГ

Компания Renault Россия начала экспорт внедорожника Duster нового поколения в страны СНГ. С 1 апреля первые автомобили будут представлены на рынке Беларуси, а чуть позже в Казахстане, Азербайджане, Армении и Киргизстане, сообщает пресс-служба французской марки.

Как и в России, в странах СНГ Duster стал одним из самых продаваемых внедорожников. За 9 лет было экспортировано более 32 тыс. автомобилей этой модели. Основными рынками стали Казахстан (16543 шт.) и Беларусь (15792 шт.), наибольшей популярностью пользовались версии с механической трансмиссией и полным приводом.

На данный момент Renault экспортирует весь производимый в России модельный ряд: Renault Logan, Renault Logan Stepway, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, кроссовер Renault Kaptur и купе-кроссовер Renault Arkana.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», серийное производство нового Renault Duster стартовало на московском заводе Renault в январе 2021-го, а в продаже у российских дилеров новинка появилась в марте.

Передняя часть автомобиля отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Что касается интерьера нового Renault Duster, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, водительское сиденье обладает регулируемой поясничной поддержкой, а между передними сиденьями расположен удобный регулируемый бокс-подлокотник и подстаканники. Новая многофункциональная мультимедийная система Easy Link, а также до пяти разъемов USB и две 12-вольтовые розетки обеспечат комфорт для водителя и пассажиров в поездке любой продолжительности.

Новый Renault Duster построен на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль во всех комплектациях оснащается рулевым управлением с электроусилителем. Интеллектуальная система полного привода All-Mode 4x4-i сохранила три режима работы (2WD – 4WD Auto – 4WD Lock). Все полноприводные версии нового Duster оснащаются системой динамической стабилизации ESP (с возможностью отключения), которая эффективно борется с диагональным вывешиванием благодаря функции электронного перераспределения крутящего момента, а также обеспечивает трогание на подъеме удерживая автомобиль от скатывания. Наряду с внедорожными алгоритмами работы ABS и антипробуксовочной системы новый Duster предлагает и новые системы помощи водителю: ассистент спуска с горы, камеры кругового обзора и монитор 4х4 – отображение пространственного положения автомобиля на экране мультимедийной системы Easy Link.

В рамках адаптации к условиям эксплуатации в России странах СНГ новый Renault Duster получил обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя и ветрового стекла по всей поверхности, а также систему дистанционного запуска Renault Start (с кнопки на ключе или программированием в мультимедийной системе), а также энергоемкую подвеску, металлическую защиту картера двигателя и высокую стойкость к коррозии.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

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Фото: Renault