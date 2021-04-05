В России началось производство Nissan Qashqai и X-Trail с функциями автономного вождения

Российский завод Nissan начал производство кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail с ProPilot, представляющей из себя первый уровень системы автономного вождения, и с новыми функциями Nissan Connect Services.

ProPilot – это система управления автомобилем, которая помогает водителю выполнять следующие действия на автомагистрали: разгон и торможение, поддержание нужной скорости и безопасной дистанции до впередиидущей машины, остановка в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться, удержание в центре полосы, сообщает пресс-служба Nissan.

Еще одно нововведение – интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services. Это целый комплекс сервисов, который позволяет получать информацию об использовании автомобиля с помощью возможностей телематики благодаря соединению со смартфоном. Приложение Nissan Connect Services дает возможность управлять многими функциями автомобиля дистанционно и отслеживать их. Например, запускать двигатель или отслеживать местонахождения автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2021 года российские дилеры Nissan реализовали 8022 автомобиля, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,7% против 4,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Nissan на российском рынке в январе-феврале стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 20% и составили 3327 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 2854 реализованных машины, что на 30% ниже показателя годичной давности.

Напомним, в конце 2021 года в России появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться по импорту. Еще одной новинкой станет кроссовер Qashqai нового поколения, чья европейская премьера прошла в феврале. Как рассказал в интервью агентству «АВТОСТАТ» заявил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев, дата старта продаж модели в России определяется, так как специалистам компании требуется время на локализацию и на адаптацию автомобиля под российские условия. Кроме того, компания Nissan не исключает появления на российском рынке внедорожника Patrol следующего поколения. А вот возвращения в нашу страну кроссовера Juke в том виде, в котором он сейчас выпускается, ждать не стоит, хотя в компании рассматривают различные варианты моделей из линейки Nissan в этом сегменте.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Nissan