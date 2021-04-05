АВТОВАЗ снизил стоимость LADA Vesta c «зимним» пакетом опций

АВТОВАЗ в марте изменил у автомобилей LADA Vesta седан и универсал Vesta SW оснащение пакета опций Winter. Это позволило снизить стоимость автомобиля на 12 тыс. рублей, сообщает портал «Лада. Онлайн».

Так, вместо 16-дюймовых легкосплавных дисков и запасного стального колеса временного использования завод начал ставить 15-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками и запасное полноразмерное стальное колесо. Седан LADA Vesta Comfort Winter, оснащенный 1,6-литровым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит теперь 808,9 тыс. рублей. Универсал LADA Vesta SW Comfort Winter с тем же мотором можно приобрести за 862,9 тыс. рублей.

Напомним, недавно битопливная LADA Vesta CNG в комплектации Luxe Multimedia стала доступна с двумя новыми опциями: рулем с кожаной отделкой и подогревом. До этого данное оборудование было доступно только для битопливного седана в исполнении Comfort Winter.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 23871 машину, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta). В настоящее время АВТОВАЗ ведет подготовку к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года.

Какие еще модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ