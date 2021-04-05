В Москве повысили тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных машин

Власти Москвы с 5 апреля подняли тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Теперь водителям, чьи машины заберут на штрафстоянку, придется платить на 15% больше, чем раньше. К примеру, автомобиль категории В мощностью от 80 до 250 л.с. раньше можно было забрать со штрафстоянки за 5595 рублей, а теперь – за 6450 рублей, пишет портал Autonews.ru.

В столичном департаменте транспорта объяснили, что новые тарифы ввели с учетом тех трат, которые несет город из-за эвакуации. В первую очередь в эту сумму входят цены на бензин, заработная плата водителей и работников эвакуаторов, а также траты на ремонт и обслуживание техники.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года в Москве зарегистрировано 3,6 млн легковых автомобилей. Это самый крупный региональный парк, чья доля составляет 8% от всех легковых транспортных средств в нашей стране.

Между тем, несмотря на то, что в феврале 2021 года рынок новых легковых автомобилей в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», показал рост (+1,3% к февралю 2020 года), в ряде регионов было зафиксировано его падение. Как отмечают эксперты агентства, «в минусе» оказался 21 субъект РФ, в том числе Москва, где продажи новых машин снизились на 9%. Продолжающееся падение рынка в столице можно объяснить ужесточением условий использования личного транспорта (введение платных парковок, широкое распространение камер видеофиксации нарушений и т.п.) и развитием альтернативного вида транспорта (каршеринг, такси, подписка).

Так, ранее стало известно, что число пользователей каршеринга в Москве превысило 1 млн человек. На сегодняшний день в столичном сервисе краткосрочной аренды числится более 25 тыс. автомобилей.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: АГН «Москва»