УАЗ представил многофункциональный фургон на базе «Профи»

Ульяновский автозавод совместно с партнерской компанией «Автодом» представили новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи» c двухрядной кабиной. Автомобиль предназначен для оперативных и экстренных служб различного назначения, а также частных лиц, сообщает пресс-служба УАЗа.

Никаких изменений в конструкции базового шасси – стеклопластиковый модуль на стальном несущем каркасе устанавливается на стандартные места рамы УАЗ «Профи». Износостойкое внутреннее покрытие и напольная бакелитовая влагозащитная фанера эффективно предохраняют интерьер от физических воздействий. Передняя часть корпуса оснащена регулируемым воздухозаборником, в стойках предусмотрены резьбовые точки крепления для монтажа необходимой аппаратуры и фиксации груза. Все возможное электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъем электропроводки модели УАЗ.

Фургон представлен в двух вариантах исполнения – с задней подъемной дверью или с открывающимися по трем сторонам корпуса створками (все элементы оснащены амортизационными упорами и замками). Внутренний объем составляет 5 куб.м. В списке опций фигурируют комплект рейлингов и поперечин для установки багажника на крышу с нагрузкой до 50 кг, теплоизоляция модуля, комплект напольных такелажных реек и колец или рым-болтов по углам корпуса для закрепления груза.

В перспективе возможно появление туристической версии фургона с модулем, оборудованным двумя съемными спальными местами (также предполагают использование в качестве лежаков на открытом воздухе), платяным шкафом, ночными светильниками, лампами индивидуального освещения, дополнительными шторками для трех открывающихся створок.

Пятиместный многофункциональный фургон оснащается двигателем ЗМЗ Про (149,6 л.с.), 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод представил новую версию легкого коммерческого грузовика УАЗ «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны. Стоимость новинки составляет от 980 тыс. рублей. Модификация, получившая официальное название «Полуторка», приходит на смену прежнему моноприводному варианту «Профи» в модельной линейке бренда. Схема с односкатной ошиновкой колес заднего моста, как наиболее эффективная для автомобилей с полным приводом, сохранится для версий 4х4. Новая «Полуторка» со стандартной базой будет представлена во всех известных прежде вариантах исполнения, включая промтоварный и изотермический фургоны, а также рефрижератор. Длиннобазный аналог первое время предложат только в версии с тентованной бортовой платформой, но совсем скоро список доступных надстроек планируется расширить на промтоварный, изотермический и еврофургоны.

Фото: УАЗ