Suzuki открыла в Индии новый завод

Дочерняя компания Suzuki Motor Gujarat Private Limited (SMG) открыла новый завод в Индии (штат Гуджарат) по производству автомобилей японского бренда. Производственная мощность предприятия составляет 250 тыс. автомобилей в год. В результате общий показатель производительности SMG достигнет 750 тыс. единиц, сообщает пресс-служба Suzuki.

Таким образом, с учетом выпуска 1,5 млн единиц Maruti Suzuki India Limited в Индии будет произведено 2,25 млн автомобилей Suzuki. Вся продукция, выпущенная на SMG, будет поставляться компании Maruti Suzuki. На российский рынок автомобили Suzuki продолжат поступать с заводов KOSAI (Япония) и Magyar Suzuki Corporation (Венгрия).

Напомним, модельный ряд Suzuki в нашей стране представлен кроссоверами Vitara и SX4, а также внедорожником Jimny. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в нынешнем году не запланировано.

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Фото: Suzuki