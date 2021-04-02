Great Wall представил стратегию развития водородных технологий

Компания Great Wall Motor представила стратегию развития водородных технологий, в рамках которой китайский автопроизводитель будет интенсивно заниматься разработками как коммерческого транспорта, так и легковых автомобилей.

Так, уже в 2021 году GWM запустит производство первого в мире SUV на водородных топливных элементах С-класса и возглавит проект по созданию парка из ста 49-тонных тяжелых грузовиков, также работающих на водородном топливе, сообщает пресс-служба Great Wall Motor. В 2022 году на арене зимних Олимпийских игр в Пекине GWM представит парк высококлассных легковых автомобилей с водородным двигателем. К 2023 году GWM планирует стать лидером по созданию водородных топливных элементов на внутреннем рынке, а в 2025 году – войти в тройку ведущих мировых производителей.

Кроме того, компания GWM объявила о том, что инвестирует дополнительные 3 млрд юаней в разработку и развитие технологий водородной энергетики с целью достижения производственной мощности в 10 тыс. комплектов топливных элементов.

Сегодня Great Wall Motor – один из ключевых игроков на китайском рынке, включающий четыре основных бренда: Haval, WEY, ORA и GWM Pickup, которые являются лидерами в разных областях. Бренд Haval, известный во всем мире благодаря производству внедорожников, на протяжении 11 лет занимает передовые позиции по продажам внедорожников в Китае, а глобальные совокупные продажи бренда превысили отметку в 6,5 млн автомобилей. Бренд WEY первым среди китайских премиальных брендов превысил объем продаж в 400 тыс. экземпляров. Бренд ORA, специализирующийся на производстве электромобилей, занимает лидирующие позиции в этом сегменте на внутреннем рынке. Пикапы бренда GWM Pickup пользуются большой популярностью в Китае и имеют долю рынка почти 50%. Кроме того, этот бренд удерживает лидерство по внутренним и экспортным продажам 23 года подряд, имея почти 1,9 млн клиентов по всему миру.

Развитие Great Wall Motor основано на постоянно совершенствующейся глобальной системе исследований, производства и продаж. Компания развернула перспективные технологические исследования и разработки, результатом которых стали три новых технологических бренда – Lemon, Tank и Coffee Intelligence. На основе этих платформ компания выпустила ряд передовых технологий, таких как гибрид Lemon GWM DHT и систему интеллектуального вождения Coffee Intelligence. Кроме того, концерн усиленно работает в области альтернативных источников энергии, а также увеличивает инвестиции в исследования и разработки гибридных и электрических транспортных средств. Так, GWM представила новое поколение силовых агрегатов, в том числе Heyi Electric Drivetrain, и продолжает исследовать технологии применения водородной энергии. Компания также выпустила ряд основных технологических продуктов, включая двигатели с топливными элементами для легковых автомобилей, мощностью 95 кВт, стремясь стать лидером в области альтернативной энергетики.

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Фото: Great Wall Motor